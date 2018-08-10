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10 Ağustos 2018 11:35

Polisten kaçak cep telefonu aksesuarı operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri, bir araç içinde 6 bin 92 adet kaçak cep telefonu malzemesi ele geçirdi.

Polisten kaçak cep telefonu aksesuarı operasyonu

10 Ağustos 2018 11:35


KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu T.Ö.’ün Bursa’dan Balıkesir’e 16. plakalı araç ile faturasız cep telefonu aksesuarı getireceği istihbaratını aldı. Polis ekipleri aracı Kayabey Mahallesi Bağlar Sokağı’nda yakaladı. Polis ekipleri araç içerisinde faturası olmayan muhtelif markalarda 156 adet cep telefonu, LCD ekranı ve 65 adet dokunmatik ekran camı, 7 adet telefon arka kapağı, 5 bin 864 adet muhtelif markada cep telefonu aksesuarı olmak üzere toplam 6 bin 92 kaçak telefon aksesuarı ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.




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