Polisten kaçak ilaç operasyonu

Gönen ilçesinden Balıkesir il merkezine geldiği tespit edilen 34 plakalı bir aracı takibe alan polis ekipleri araç içerisinde faturasız ve gümrük kaçağı cinsel ürünler bulunduğu ihbarını aldı. Yapılan operasyon sonucu araç Balıkesir il merkezi yakınlarındaki Bağlar Sokak üzerinde yakalandı.

Araçtan çok sayıda cinsel içerikli ilaç çıktı

Aracı durduran polis ekipleri yaptıkları aramalarda çeşitli markalarda toplam 3 bin 739 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Ekipler bin 180 adet jel, 830 adet kapsül, 101 adet çikolata, 170 adet geciktiricili mendil, 120 adet damla, 127 adet sprey, 420 adet prezervatif, 741 adet cinsel içerikli tablet, 25 adet dinamit pekmez, 13 adet cinsel gücü arttırıcı macun ve 12 adet cinsel gücü arttırıcı krem el geçirdi. Ele geçirilen ürünlere el konurken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.