Poyraz dev bayrak direğini yan yatırdı

İhbarı aldıktan sonra olay yerine gelen itfaiye, ilk olarak yan yatan direk üzerindeki bayrağı güven altına almak için çalışma başlattı. Yan yatan direkten indirilen bayrak anıt yetkililerine teslim edildi. Çanakkale kahramanı Koca Seyit Anıtı civarında etkili olan şiddetli rüzgarda yan yatan ve devrilme tehlikesi arz eden 25 metrelik bayrak direği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Havran İtfaiye Grup Amirliği tarafından yapılan çalışma ile yerinden sökülerek çevreye zarar vermeden indirildi.