Preveze Deniz Zaferi Erdek'te kutlandı

Preveze Savaşı ve Deniz Kuvvetleri Günü'nün 480. yıldönümü Erdek'te de kutlandı.

Erdek Deniz Üssü ve Mayın Filosu Komutanlığı'nda gerçekleşen kutlama programına okullardan öğrenci grupları da katıldı. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da birer kutlama mesajı gönderdi. Törende, 27 Eylül 1538'de gerçekleşerek Osmanlı donanmasının, Haçlı donanmasını bozguna uğratmasının Akdeniz'de Türk egemenliğinin önünü açtığına dikkat çekildi. Ardından törene katılanlara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlatılan film izletildi.

Programda, Erdek iskelesine yanaşan “Erdek M-263” gemisini 150 civarında vatandaş ziyaret etti.