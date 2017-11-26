Dr. Engin Beksaç, “Ayvalık’ın tarihi bilinenin aksine Ege’nin karşı kıyıları olan batıdan değil, Balkanlar’dan başlar” dedi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet Kadınları Derneği Ayvalık Şubesi tarafından Bacacan Otel’de düzenlenen yardımlaşma ve dayanışma çayına katılan Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı ve Trakya Araştırmaları Merkezi Müdürü Arkeolog Prof Dr. Engin Beksaç, ‘Ayvalık Tarihi’ konulu bir konferans verdi. Konferans öncesi konuşan Dernek Şube Başkanı Gülden Sarıbaş, kentlerin hafızaları ile birlikte güvenli bir şekilde geleceğe yürüdüğünü belirterek, “Kentlerin hafızası tarih ve bu süreçte oluşturulan kültürdür. Tarih ve kültürünü kaybeden kentler geleceğe sağlıklı bir şekilde ulaşamaz. Ulu önderimiz Atatürk, tarih yazma konusunda, ’Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır’ diyerek tarih yazmanın tarih yapmak kadar önemli olduğunu vurgular. Tarih bilinci geçmişten beslenmekle beraber ileriye doğru giden düşüncede yer alır ve geleceği kurgulamak tarih biliciyle olur” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılmasına öncülük eden Memleketçi İşadamları Derneği (MİSİAD) ile Cumhuriyetçi Kadınlar Derneğine teşekkür eden Prof. Dr. Engin Beksaç ise, Ayvalık ve çevre bölgesinin arkeolojik açıdan oldukça zengin olduğunu belirtti. Ayvalık’ın yakın tarihiyle ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan Taylan Köken’in de katkı verdiği etkinlikte Prof. Dr. Beksaç, Edremit Körfezi bölgesine Almanların ilginç bir şekilde yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek, bölgenin tarihinin araştırılmasında Alman desteğinin bulunmasının manidar olduğunu kaydetti. Ayvalık ve çevresinin son derece yoğun bir arkeolojik değere sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Beksaç, “Araştırmalarımda Ege’nin öte tarafından gelen hiçbir malzeme bulamadım. Onların istediği başka bir şeydi, daha önce 19. yüzyılda Ayvalık’ta tezgâhlanan oyuna alet edilmekti. Romanya’ya giden Balkan kültürünün izlerini buldum ama Yunan kültürünü, istedikleri İyon kültürünü bulamadım. Körtü Kaya, 5 bin yıl öncesine kadar giden bir malzeme ortaya koyuyordu. Yortan kültürüne ait Balkan bağlantılı ama Anadolu’nun kendi kültürü olan bir kültür. Hemen karşısında yeni yel değirmeninin üstünde dışarıdan gelen başka bir kültür; Almanların tabiriyle denizsel Troya. Bizim genellikle deniz kavimleri dediğimiz topluluktan gösteriyordu. Bölge ağır bir tahribat altında ama esasında Ayvalık’ın köklerini gösteren en önemli yerlerdir" dedi.

Körfez ilçelerinde çok miktarda tapınak kalıntılarının bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Beksaç, “Bu tapınakların her biri ana tanrıça kültünün bir uzantısıdır. Bu durum Ayvalık ve çevresindeki tarihin bilindiği gibi Ege’nin karşı kıyıları olan batıdan değil, kuzeyde bulunan Balkanlar’(la bağlantılı olduğunu kanıtlıyor” diye konuştu.