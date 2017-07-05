Proje ile kaybolan meslek yaşatılacak

Geleneksel el sanatlarının ve sanatkârlarının uzun vadede yok olmaması amacıyla Edremit Kaymakamlığınca hazırlanan ve hibe desteği almaya hak kazanan proje ile sepet örücülüğü yeniden doğuyor.

Edremit ilçesinde bir dönem önemli geçim kaynakları arasında sayılan geleneksel el sanatlarından "sele, sepet ve hasırcılığın" değişen koşullara (ticari, ekonomik, teknolojik, kültürel) uyum sağlayamayarak kaybolmaya yüz tuttuğu bu mesleğin yerini plastik eşyaların alması bu sanatın yok olup gitmesine neden olduğu görülmüştü. Geçmişini bilmeyen bir neslin geleceği aydınlatamayacağı düşüncesinden yola çıkarak proje kapsamında; kaybolmaya yüz tutmuş ve yeni nesil tarafından neredeyse hiç bilinmeyen sele, sepet ve hasırcılığın yaşatılması ve yaygınlaştırılması için genç kuşaklara öğretilmesi planlanmakta.

Sözleşme imza töreninde konuşan Kaymakam Ali Sırmalı "İlçemizde bir dönemin önemli mesleklerinden olan bu meslek, geleneksel el sanatlarımızın önemli bir dalıdır. Ülkemizde bu mesleğin kaybolmaya yüz tutması sebebiyle sanatkârlarımızın uzun vadede yok olmaması bilinciyle bu projeyi hazırladık. Edremit Kaymakamlığımız Proje Koordinasyon birimimiz tarafından hazırlanan ve toplam bütçesi 31 bin 475 TL olan projemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Gençdes Projesi kapsamında destek almaya hak kazanmış olmasından büyük mutluluk duyduk. Bundan sonrada ilçemizi ön plana çıkaracak projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Projemiz kapsamında yaklaşık 40 kişilik katılımcıya mesleki yeterlilik kazandıracak kurslar düzenlenecektir. Böylelikle turizm merkezi olan ilçemizde sele, sepet ve hasır örgücülüğünün tekrar canlandırılarak turizme kazandırılmasını hedefledik. Aynı zamanda önemli bir turizm merkezi olan ilçemize özgü turistik hediyelik eşya üretimi yoksunluğu; elde edilen bu beceri sayesinde çeşitlenerek artacaktır. Eğitimde özellikle hasır güneşlik şemsiye örgü tekniği ile sele, sepet ve hasır örgü teknikleri katılımcılarımıza öğretilerek istihdam edilebilirlikleri artacak aynı zamanda bu sanatı öğrenen katılımcılarımızın aile ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Bu mesleğin öğrenilmesi ilçemizin lokomotifi sayılan turizm ekonomisine de katkıda bulunacaktır. Bu nedenle hibe desteği vererek projemizi gerçekleştirmemize olanak sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.