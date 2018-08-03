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03 Ağustos 2018 15:10

Protokol veda yemeğinde buluştu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde görev yapan ve son Adli Yargı Kararnamesiyle farklı illere atanan Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı ile hakim ve savcılarına veda yemeği düzenlendi.

Protokol veda yemeğinde buluştu

03 Ağustos 2018 15:10

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanlığı’nın 25 Temmuz 2018 tarihli Adli Yargı 2018 yılı Ana Kararnamesi’yle görev yerleri değişen Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı ile hakim ve savcılarına yeni görevlerinde başarılar diledi.


Gerçekleşen yemeğe; Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Meclis Eski Başkanı Cemil Çiçek ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Yargıtay Daire Başkan ve üyeleri, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Kerim Özdemir de katıldı. Protokol üyelerinin tam kadro yer aldığı gecede; körfez ilçeleri cumhuriyet başsavcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, burhaniye adliye personeli ve stk temsilcileri de hazır bulundu. Yemekte, Burhaniye Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk tarafından günün anısına Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’e de bir tablo takdim edildi.




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