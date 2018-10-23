PTT'den 178. müşteriye kuruluş yıl dönümü hediyesi

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 178. kuruluş yıldönümü Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Maaşını çekmek için merkez şubesine gelerek PTT'nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 178 numaralı gişe numarasını alan Nuri Kaya'ya (68) çeşitli hediyeler verildi.

PTT'nin 178. Yıl dönümü Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Balıkesir PTT Başmüdürü Derviş Gökdoğan 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezaretinin kurulmasıyla temelleri atılan PTT'nin bugün 178 yaşında dev bir milli kuruluş olduğunu belirtti. Gökdoğan PTT'nin yaklaşık 2 asır boyunca iyi günde ve kötü günde milletimizin yanında yer aldığını ifade ederek “Her şart altında ülkemize en iyi hizmeti vermeyi şiar edinmiş teşkilatımız, günümüzde de aynı inanç, şevk ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Teşkilat olarak hizmet kalitesini artırarak, rekabet üstünlüğü sağlamak, marka değerini yükseltmek, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine en üst seviyede cevap vererek müşteri memnuniyetini sağlamak ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak kurumsal politikamızı oluşturmaktadır. Ülkemiz genelinde faaliyet alanlarımızı oluşturan başta; Posta, Bankacılık ve Kargo-Lojistik olmak üzere çeşitli alanlarda 350 kurum ve kuruluş ile yapılan protokollerle 500 civarında işlem türünde hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda müşterilerimizin iş yerlerimize erişimini sağlamak için Balıkesir ilimiz genelinde yeni iş yerleri ilave edilerek bugün itibariyle 84 iş yerine ulaşmış bulunmaktayız. Ayrıca Kuvayı Milliye şehri olan Balıkesirimizin Kuvayı Milliye Mahallesinde, Edremit Zeytinli Mahallesinde ve Burhaniye Cumhuriyet Mahallesinde açacağımız şubelerimizde tadilat çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Yine çeşitli lokasyonlarda kurulu bulunan 54 adet PTTmatiklerimize ilaveten 10 lokasyonda da PTTmatik kurulumu için projelerimiz devam etmektedir”dedi.

" Milletimizden aldığımız güç ve güven"

PTT teşkilatının sadece ulusal başarılarla değil uluslararası alanda da etkinliğini her geçen gün artırdığına dikkat çeken Gökdoğan “2017 yılından 2020 yılına kadar Dünya Posta Birliği Konsey Başkanlığını yürütmektedir. Milletimizden aldığımız güç ve güven ile bu hizmet yolculuğunda 178 yılı geride bırakan bir kurumun mensubu olarak kuruluş yıl dönümümüzü kutluyor, Kurumumuzun çeşitli kademelerinde görev yapıp da hayatta olmayanlar' rahmetle, hayatta olanları minnet ve şükranla anıyor, halen görevi başında bulunan mensuplarımızı da sevgi ve saygı ile selamlıyorum”şeklinde konuştu.

Balıkesir merkez şubesine maaşını çekmek için gelerek PTT'nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 178 numaralı gişe numarasını alan Nuri Kaya'ya Derviş Gökdoğan tarafından çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca çocuklara günün anısına kumbara ve kalemlik dağıtıldı.