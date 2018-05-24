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24 Mayıs 2018 11:25

Ramazan şenlikleri devam ediyor

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 3’üncü Geleneksel Ramazan Şenlikleri devam ediyor.

Ramazan şenlikleri devam ediyor

24 Mayıs 2018 11:25

Vatandaşlar, 25 Mayıs Cuma ve 26 Mayıs Cumartesi akşamı Belediye Gençlik Merkezi ile Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun (BBKT) etkinlikleriyle keyifli saatler geçirebilecek.


Belediye tarafından organize edilen Ramazan ayının vazgeçilmez eğlenceleri, 25 Mayıs Cuma ve 26 Mayıs Cumartesi akşamı gerçekleşecek etkinliklerle devam edecek. Belediye Gençlik Merkezi, Ramazan şenlikleri kapsamında yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de hazırladığı birbirinden eğlenceli oyun, gösteri ve yarışmalarıyla 25 Mayıs Cuma akşamı Burhaniyelilerin karşısında olacak. Etkinlikler, Belediye Hizmet Binası önünde saat 22.00’da başlayacak.


Geçtiğimiz ay Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT) tarafından sahnelenen ve Burhaniyeliler tarafından büyük ilgi gören Rus Roman ve oyun yazarı Nikolay Gogol’un ünlü eseri ‘Bir Evlenme’, Ramazan etkinlikleri kapsamında bir kez daha sanatseverlerle buluşacak. Oyun, 26 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.30’da, Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde ücretsiz seyredilebilecek.


Vatandaşlar, 4-13 Haziran arasında gerçekleşecek Belediye Ramazan Şenlikleri kapsamında; Meddah, Hacivat Karagöz, sihirbaz, Kavuklu Pişekâr ve kukla tiyatrosunun da aralarında bulunduğu farklı birçok gösteri ve şovla keyifli saatler geçirme imkânı bulacak.




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