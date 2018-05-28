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28 Mayıs 2018 13:36

Ramazan Şenlikleri’nin 2. haftası dolu dolu geçti

Balıkesir Burhaniye Belediyesinin hazırladığı 3’üncü Geleneksel Ramazan Şenlikleri’nin 2.

Ramazan Şenlikleri’nin 2. haftası dolu dolu geçti

28 Mayıs 2018 13:36

haftası da dolu dolu geçti. Vatandaşlar, 25 Mayıs Cuma ve 26 Mayıs Cumartesi akşamı Belediye Gençlik Merkezi ile Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun (BBKT) etkinlikleriyle keyifli saatler geçirdi.


25 Mayıs Cuma akşamı Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleşen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Meclis Üyesi Sevda Padem’in de hazır bulunduğu gecede Burhaniyeliler, Gençlik Merkezi’nin yetişkinler ve çocuklar için hazırladığı birbirinden eğlenceli oyun, gösteri ve yarışmalarla doyasıya eğlendi. Yarışmaların sonunda, Meclis Üyesi Sevda Padem, katılımcılara çeşitli hediyeler takdim etti.


Geçtiğimiz ay BBKT tarafından sahnelenen ve sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği Rus roman ve oyun yazarı Nikolay Gogol’un ünlü eseri ‘Bir Evlenme’, Ramazan etkinlikleri kapsamında bir kez daha Burhaniyelilerle buluştu. 26 Mayıs Cumartesi akşamı Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu izleyenler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır da vardı. Halasıyla yaşayan ve evlenmek isteyen Agafya’ya talip olan koca adaylarının ilginç yarışını gözler önüne seren oyunun sanat yönetmenliğini Uğur Mamuk, oyuncu koçluğunu ise Semra Mamuk üstlendi. Eğlenceli bir evlenme hikayesinin anlatıldığı ve iki perdede sahnelenen komedi oyunu, Burhaniyeli sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.




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