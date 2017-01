Reha Beyoğlu: "Kefenimi giydim Reisimi oynadım"

"Reis" filminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı canlandıran başrol oyuncusu Reha Beyoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı. Beyoğlu kendisine ambargo uygulandığını belirterek "Kefenimi giydim Reisimi oynadım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan "Reis" filminde baş rol oynayan Reha Beyoğlu AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen söyleşide Balıkesirlilerle buluştu. Reha Beyoğlu söyleşide İzmir’de yaşanan terör olaylarına değinerek başladığı konuşmasında " İzmir’de canımızı yakmak isteyen hain terörün, bir hain saldırısı ile tekrar karşılaştık. Hayatını kaybeden aziz Türk evlatlarına Allahtan gani gani rahmet diliyorum. Balıkesir’i dün şehrinizi mahalle mahalle gezdik. Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza gittik sokaklarda gezdik o kadar güzel enerjiniz var ki Allah bu enerjinizi her zaman daim etsin. Yaklaşık 16 senedir bu sektörün için de bu kaypak sektörün bu meşakkatli sanat sektörünün içindeyim. Popülerlik konusunda asla sevdam yoktur sayısız projelere imza attım. Uluslar arası boyutta oyunculuk formuna çıktım hepsini bir kenara koyuyorum. Son oynadığım proje 16 yılıma bedeldir Reis filminde Recep Tayyip Erdoğan’ı oynamaktan dolayı onurlu ve gururluyum. Bir çok değerli sanatçı arkadaşım var neden oynadın ? niye oynadın boğazına yağlı urganı niye geçirdin diye bana söyleyenler var. Benimde cevabım kefenimi giydim Reisimi oynadım bu kadar net nokta. Reis filmi siyasi bir fil değil, Reis filmi tamamen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat isminin geçtiği, rahmete kavuşmuş babası Ahmet Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan’da filimde vardır. Bu film bir ilktir, ona benzemek kadar onurlu şerefli bir durum yoktur. Yaklaşık 200 aktör arasından seçilen bir insanım Recep Tayyip Erdoğan’ı oynamak kolay bir şey değil, benzemek yetmez ilk önce adam olacaksın" dedi.



Bende Recep Tayyip Erdoğan hastalığı var, şifa istemiyorum

Filmin 3 Martta vizyona gireceğini söyleyen Beyoğlu, "Filmimiz 15 Ekim’de vizyona girecekti, ancak Amerika’dan, Azerbaycan’dan ve Ortadoğu’dan yoğun bir talep geldi. Bu talepler vizyona yakın bir zamanda geldi ve yurt dışı tanıtım süreleri çok kısaydı toplantı yapıldı ve film 15 Ekim’den 9 Aralık’a atıldı. 26 Şubat Cumhurbaşkanımızın doğum günü ancak doğum günü Pazar’a denk geliyor. 26 Şubat Cumhurbaşkanımızın doğum gününde galası yapılacak ve arkasından 3 Mart film vizyona girecektir başka tarih yoktur. Değerli Balıkesirliler neden sahadayım çünkü benim bir hastalığım var Recep Tayyip Erdoğan hastalığı Allahtan şifa istemiyorum. Benim için Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyetine gönderilmiş Allahın bir lütfüdür. Sahaya indim çünkü bu filmin Türk sinema tarihinde 1 numara olması için uğraşıyorum. Bir çok ilden davet var ve benim cebime giren bir kuruş para yok arkadaşlar. Filmin gişesinden gelecek olan paranın tamamı AFAD ve Kızılay’a gidecek. Önümüzde bir handikap var bir film hatta bir kaç tane film. Zirveye çıkıp geçmemiz gereken 1 numaralı film nedir biliyor musunuz ? Recep İvedik. Şahan Gökbakar bağırmış çağırmış küfür etmiş edebilir yapmış. Ona göre film yaş sınırı almış. Burası demokrasi ülkesi kimsenin kafasına silah dayayarak sinemaya gidin demiyorlar. 7 milyon 3 yüz bin kişi bağırmayı haykırmayı sinemada izledi. Birileri not vermiş, kimileri yazmış sakın filme gitmeyin 2 saatinizi boşa harcarsınız, e be mübarek film daha vizyona girmedi. Nasıl içeride ve dışarıda dünyanın 1 numaralı adamına saldırıyorlarsa sanatta da bu filmi çekemiyorlar, hazmedemiyorlar saldırıyorlar. Eğer bir numara olursa inanın yıkılırlar. Şuan ambargo uyguluyorlar bana. Uluslararası olmama rağmen inanın bana hiç bir proje gelmiyor, gelmesin. Ben bu filimde hayatımın rolünü oynadım. Rol gelmesin hiç sıkıntı değil. Rızkımı veren Allah’tır kula minnet eylemem bu benim hayat tarzımdır bana hiç iş gelmesin elbet yaradan bir yerden rızkımızı verir" şeklinde konuştu.



Balıkesir insanı farklı

Balıkesir bulunmaktan mutlu olduğunu dile getiren Reha Beyoğlu, "O yüzden buradayım sizlerleyim, sizlerle olmaktan gurur duyuyorum, sizler mükemmel insanlarsınız, şehrinizi gezdim. Gerçekten çok güzel şehre sahip insanlarsınız ve bu güzellikleriniz yüzlerinize vurmuş. Çok yere gittim gezdim ama hakikaten Balıkesir insanı farklı helal olsun. Değerli belediye başkanlarım il başkanım ahde vefa yapacağım mutlaka, sizlerde vefalısınız bu film vizyona girdiğinde özel olarak bizzat diğer oyuncu arkadaşlarımla birlikte biz buraya tam kadro olarak gelmeye çalışacağız. Allah razı olsun buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Söyleşinin ardından soru cevap kısmında Reha Beyoğlu’na eğer Necmettin Erbakan,Alpaslan Türkeş’e de benzeseydiniz o rolü de üstlenir oynar mıydınız sorusu üzerine Beyoğlu belirtilen Türk devlet adamlarının kendisinde büyük bir yere ve öneme sahip olduğunu altını çizerek "Ben Kılıçdaroğlu hariç herkesi oynarım" cevabı üzerine salonda bulunan davetlilerden büyük alkış aldı. Etkinlik AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan’ın Reha Beyoğlu’na hediye verme sonrası Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve il teşkilat üyelerinin Reha Beyoğlu ile fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.