Rektörün bylock yüklü hattını kullanan FETÖ'cü yakalandı

Balıkesir polisi, Fatih Üniversitesi eski rektörü Şerif Ali Tekalan'ın üstüne kayıtlı bylock yüklü hattı kullanan N.D.'yi gözaltına aldı.

Balıkesir polisi tarafından FETÖ'nün haberleşme programı bylock yüklü telefonu kullandığı tespit edilen N.D. Manisa'da yapılan operasyon ile gözaltına alındı. N.D.'nin üzerinde bulunan telefon hattının Fatih Üniversitesi eski rektörü Şerif Ali Tekalan'ın olduğu öğrenildi. Tekalan'ın FETÖ /PDY silahlı terör örgütünü kurma, yönetme, üye olma suçlarından farklı illerde 7 soruşturması olduğu ve halen Amerika'da Teksas Üniversitesinde rektör olduğu bildirildi.