Remzi Boncuk, Balıkesirspor Başkan adayı oldu

Çoğunluk sağlanması halinde bugün yapılacak olan, sağlanmaması durumunda ise 10 Temmuz’da gerçekleşecek olan kongrede Başkan Uğur’un adayı Remzi Boncuk oldu.

Çoğunluk sağlanması halinde bugün yapılacak olan, sağlanmaması durumunda ise 10 Temmuz günü gerçekleşecek olan kongrede Başkan Uğur’un adayı Remzi Boncuk oldu. Balıkesirspor’un kötü gidişatına el atan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, kulübün başına Remzi Boncuk başkanlığında bir yönetim getirmek istediklerini söyledi. Genel Kurul’da Boncuk başkanlığındaki listeyi destekleyeceğini açıklayan Başkan Uğur, kulübün hak ettiği yerlere gelmesi için geçmişte olduğu gibi her türlü desteğe devam edeceğini belirtti. Başkan Uğur’un adayı olan Boncuk, kulübün Mali İşler ve Kurumsallaşmadan Sorumlu Asbaşkanı olarak görev yapıyordu.

Remzi Boncuk kimdir?

1965 yılında Bursa’da dünyaya gelen Boncuk, ilk, orta, lise ve yüksek öğrenimini Bursa’da tamamladı. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Boncuk, istatistik üzerine master yaptı. Boncuk, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeliği görevlerinde de bulunuyor. Balıkesirspor Mali İşler ve Kurumsallaşmadan Sorumlu As Başkanı olarak görev yapan Boncuk evli ve iki çocuk babasıdır.