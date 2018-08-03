Rezervasyonlar dolmak üzere

İşletmeciler, tatilini Kuzey Ege’de geçirecekleri uyararak rezervasyon için hızlı hareket etmelerini istediler.

Kurban Bayramının 9 gün olarak açıklanması ardında Kuzey Ege’de turizm sektöründe hareketlilik başladı. 9 günlük bayram tatili, Mysia Air Fest ve Zeytinli Rock Festivali’nin arka arkaya yer alması turistik tesislerdeki doluluk oranlarını yüzde yüzlere kadar çıkarttı. Ağustos ayının son çeyreği ile Eylül ayının ilk çeyreği arasında otellerde konaklamak isteyenlerin elini çabuk tutmasını isteyen Edremit Belediyesi ED-BEL Şirketi Genel Müdürü İbrahim Yakın “Otellerimiz bayram tatili ve ülke çapında ses getiren organizasyonlar nedeniyle bu süreçte yüzde yüz doluluk oranlarına yaklaştı. Bu tarihlerde tatil yapmak isteyen misafirlerimizin ellerini çabuk tutarak rezervasyonlarını bir an önce yaptırmalarını istiyoruz” dedi.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahla Yavuz ise Temmuz ayında beklentilerin altında geçen sezonun bayram tatili ile birlikte tekrar bir ivme kazandırarak turizmciyi sevindireceğini ifade etti.