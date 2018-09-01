Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 13:10

Rock Festivali’nde özel güvenlikçi gençlere uyuşturucu satarken yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Rock Festivali’ne katılan gençlere uyuşturucu sattığı iddia edilen özel güvenlikçi gözaltına alındı.

Rock Festivali’nde özel güvenlikçi gençlere uyuşturucu satarken yakalandı

01 Eylül 2018 13:10


Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesinde düzenlenen Rock Festivali ve çevresinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğince yapılan operasyonda, EK. ve A.K. adlı şahısların üzerinden 5,65 gram esrar çıktı. Şahıslara uyuşturucuyu festival alanında özel güvenlik görevlisi O.K. isimli şahsın sattığı tespit edildi. Ekipler O.K.’yi gözaltına aldı. O.K.’nin görevli olduğu bölgede yapılan araştırmada poşet içerisinde kağıtlara sarılı vaziyette 11,60 gram kubar esrar bulundu. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç