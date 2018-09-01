Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesinde düzenlenen Rock Festivali ve çevresinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğince yapılan operasyonda, EK. ve A.K. adlı şahısların üzerinden 5,65 gram esrar çıktı. Şahıslara uyuşturucuyu festival alanında özel güvenlik görevlisi O.K. isimli şahsın sattığı tespit edildi. Ekipler O.K.’yi gözaltına aldı. O.K.’nin görevli olduğu bölgede yapılan araştırmada poşet içerisinde kağıtlara sarılı vaziyette 11,60 gram kubar esrar bulundu. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.