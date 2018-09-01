Rock Müziğin kalbi Edremit’te atıyor

Kez gerçekleşen Zeytinli Rock Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

Duman’dan Athena’ya; The Godfathers’dan Della Miles’a; Ceza’danEzhel’e yıldız isimlerin sahne aldığı festivalde 3 gün boyunca 50’den fazla sanatçı performans sergiledi.

Tüm Türkiye’den müzikseverlerin akın ettiği festivalde Türk rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah, Brezilyalı trash metal devi Sepultura ve Hayko Cepkin’in dünyada bir ilki gerçekleştireceği paraşütle festival alanına inişi heyecanla bekleniyor. Milyon Yapım Organizasyonunda gerçekleştirilen ve Edremit Belediyesi’nin de katkı sağladığı festival Pazar gününe kadar devam edecek.