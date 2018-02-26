Roman Derneği istedi, Büyükşehir getirdi

Ayvalık’ta Bir Ömür Roman Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömür Yar ve dernek yönetimi tarafından mahallede belirlenen ihtiyaç sahibi eğitim gören 200 çocuğa yönelik mont, eşofman takımı ve ayakkabıdan oluşan giyim eşyalarının dağıtımı tam bir şölen havasında yapıldı.

İlçede, Roman vatandaşların yoğunlukla ikamet ettiği Hamdibey Mahallesi’nde gerçekleşen dağıtım öğrencilerin yoğun katılımıyla kısa sürede tamamlandı.

07-13 yaş arası öğrenci çocuklara yönelik gerçekleşen dağıtımın ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan Bir Ömür Roman Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömür Yar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na teşekkür ederek, “3 yıldan bu yana aktif olarak çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bu süreç kapsamında, kısa bir süre önce Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu’nu ziyaret ederek, kendisinden mahallemizde ihtiyaç sahibi okul öğrencilerine teslim edilmek üzere mont, eşofman ve ayakkabı talebinde bulunmuştuk. Sağolsun Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız bu talebimize kayıtsız kalmadı ve hemen talimat vererek, mahallemizdeki ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bu katkıyı sağladı. Kendisine duyarlılığı için derneğim ve mahalle halkım adına sonsuz şükranlarımı sunarım” dedi.

Minik öğrencilere yönelik giyim eşyası dağıtımını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfezi Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Aka ise; Büyükşehir Belediyesi’nin dezavantajlı bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal desteklerin sürdüğünü hatırlatarak, Ayvalık’ta da bu güzel organizasyonun Hamdibey Mahallesi’nde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Daire Başkan Aka, Balıkesir Büyükşehir Belediye’nin bu tür sosyal hizmetlerinin tüm hızıyla süreceğini de sözlerine ekledi.