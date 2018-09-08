Romanlar başkanı ziyaret etti

Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç’ın makamında kabul ettiği dernek üyeleri ile görüş alışverişinde bulundular.

Roman kültürünün, dünyanın her yerine yayılmış zengin ve renkli bir kültür olduğunu söyleyen ve Burhaniye’nin önemli bir Roman nüfusuna sahip olduğunu belirten Akkılınç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuklarına ikramlarda bulunan Akkılınç, “Bu zenginliği yaşatmak hepimizin görevi. Roman vatandaşlarımız, Türkiye mozaiğinin vazgeçilmez bir parçası. Biz de Burhaniye Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Derneğin taleplerinin takipçisi olacağız” dedi.