Romanya'dan Balıkesir'e misafirler geldi

Balıkesir'de eğitim veren Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi, Kardeş Okul projesi kapsamında Romanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri ağırlıyor.

Kardeş Okul projesi kapsamında Balıkesir'de FEKAL'e ziyaret yapan Romanya Colletıs Collepa Mangalia Okulu öğrenci ve öğretmenleri Balıkesir ve okulun eğitim sistemini incelediler. Kardeş kolej öğrenci ve öğretmenleri ziyaret kapsamında Balıkesir'de Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürüne ziyaret gerçekleştirdi. FEKAL Okulu Müdiresi Bedia Narlı yaptığı açıklamada, “1 hafta süre ile okulumuzun kardeş okulu öğrenci ve öğretmenlerine şehrimizi tanıtarak, okulumuzda verilen eğitimi ve arkadaşlığı, yakın çevremizi, öğrencilerimiz ve ailelerini tanıma fırsatı bulacaklar. Ayrıca misafir okulumuz, kentin yöneticileri ve belediyelerine ziyaret ederek tanışma imkanı sağlanacak. Kısacası bu proje ile düşünce biçimi, anlayış, yaşam şekli ve vizyon itibarı ile öğrencilere değişim ve gelişimin önemini göstereceğiz. Misafir öğrencilerimizi körfez bölgesine götürerek, Balıkesir turizmini de tanıtacağız. Ayrıca Yarın da Sındırgı etnik yerel ziyaret ve Dünyanın en önemli madenlerinden sayılan Bigadiç Bor madeni ziyareti edeceğiz” şeklinde konuştu.