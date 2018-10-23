Sabah eğitim, öğleden sonra spor

Balıkesir'de öğrencilerin eğitimden sonra spor, kültür ve sanat yapmaları için protokol imzalandı.

Öğrenciler ders sonrası spora yönlendirebilmek için Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından protokol imzalandı. İlkokul ve ortaokula devam eden öğrencilerin okul dışında serbest zamanlarını, spor, kültür ve sanat faaliyetleri ile değerlendirebilmesi, 7-13 yaş arası kız-erkek öğrencilerde spor bilincinin yerleşmesi amacıyla hayata geçirilen, Balıkesir Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda “Sporda yetenek 10'la Gelecek” projesi, yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte tekrar başladı.

Balıkesir ve İlçelerinin tamamında hayata geçen projede, görev alan antrenör ve öğretmenler eşliğinde öğrenciler sporla buluşacak. Çocukların okullardaki sosyal-kültürel-sportif faaliyetlere katılımının ve öğrencilerin ortak faaliyet alanlarının artırılması amacıyla başlayan proje hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yaptığı açıklamada, “Tüm çocukların spor yapması gerekir, geleceğimizin teminatı ve ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın mutlaka bir branşta spor yapmaları gerektiğine inanıyorum. Çocuklarımızın spor bilinciyle yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim ve spor ayrılmayan, birbirini tamamlayan iki parçadır " şeklinde konuştu.