İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Sabah Namazı Buluşması” etkinliği düzenlendi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde “Sabah Namazı Buluşması” Piri Reis Camisi’nde gerçekleşti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde “Sabah Namazı Buluşması” Piri Reis Camisi'nde gerçekleşti. Buluşma etkinliğine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'da katıldı.


Erdek Müftülüğü tarafından Erdek Merkez Piri Reis Camisinde “Sabah Namazı Buluşması” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte; Dünya Kuran-ı Kerim okuma 1.'si Alpcan Çelik ve İstanbul Yavuz Sultan Selim Müezzini Aziz Hardal, “Sabah Namazı Buluşması” etkinliğine katılanlara Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu.


Erdek İlçe Müftülüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen kalabalık bir cemaat topluluğunun katıldığı “Sabah Namazı Buluşması” etkinliğinde AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, Bandırma ve Erdek İlçe müftüleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Daire Başkanı Sabri Eren'de hazır bulundu. Sabah namazı programı sonunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görevlilerince konuklara çorba ikramında bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.