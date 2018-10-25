Balıkesir'in Erdek ilçesinde “Sabah Namazı Buluşması” Piri Reis Camisi'nde gerçekleşti. Buluşma etkinliğine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'da katıldı.

Erdek Müftülüğü tarafından Erdek Merkez Piri Reis Camisinde “Sabah Namazı Buluşması” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte; Dünya Kuran-ı Kerim okuma 1.'si Alpcan Çelik ve İstanbul Yavuz Sultan Selim Müezzini Aziz Hardal, “Sabah Namazı Buluşması” etkinliğine katılanlara Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu.

Erdek İlçe Müftülüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen kalabalık bir cemaat topluluğunun katıldığı “Sabah Namazı Buluşması” etkinliğinde AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, Bandırma ve Erdek İlçe müftüleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Daire Başkanı Sabri Eren'de hazır bulundu. Sabah namazı programı sonunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görevlilerince konuklara çorba ikramında bulunuldu.