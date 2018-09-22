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Sağlık Bakanlığından Marmara belediyesine hasta nakil aracı

Sağlık Bakanlığı tarafından Marmara Belediye Başkanlığı’na 1 adet hasta nakil aracı hibe edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Marmara Belediye Başkanlığı'na 1 adet hasta nakil aracı hibe edildi.


Balıkesir'in Marmara ilçesinde hasta nakil aracı olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na ait tam donanımlı bir ambulansın belediyeye devir edilerek ilçe halkının kullanımına sunuldu. Marmara Belediyesi'nden yapılan açıklamada; hastalanan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına eksikliklerin tek tek tamamlanarak sosyal hizmet anlayışını en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olunduğu bildirildi.

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