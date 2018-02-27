Sağlık çalışanları iyileştirme istiyor

Türk Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Musa Bilal, sağlık çalışanlarının yetersiz istihdam, yoğun iş yükü, şiddet ve ekonomik kayıplar gibi çalışma hayatında birçok sorunla uğraştıklarını belirterek, 14 Mart Tıp Bayramı öncesi çalışanların özlük haklarında iyileştirme istedi. Bilal yaptığı yazılı açıklamada, “Çalışanlar, sorunlarına çözüm beklerken sürekli müjdeler verip oyalamak, ortaya somut bir şeyler koymamak gibi bir anlayış adeta günü kurtaran bir gelenek halini almıştır. Başta yıpranma payı olmak üzere özlük haklarında iyileştirilmelerin yapılacağı yıllardır sadece söylenmektedir. Söylenmeye de devam etmektedir. Siyasilerimizin kamuoyuna müjde olarak sunduğu bu tür açıklamaları sürekli yaparken icraatın gereğini ise bir türlü ortaya koymamaları düşündürücüdür. 5 yıldır sürekli olarak yıpranma payı müjdesi verilmektedir ama ortaya çıkan somut bir adım yoktur. ’Tasarı hazır’, ’çalışıyoruz’ gibi ifadelerle süreç devam ettirilmektedir. Cezaevlerinde görev yapan gardiyanlar KHK ile yıpranma payına bir günde kavuşurken, sağlık çalışanları 5 yıldır müjdelerle oyalanmaktadır. Türk Sağlık Sen ailesi olarak bizler, sağlık çalışanlarının bu beklentisinin karşılanması adına hazırlanan bir tasarı var ise bir an önce kamuoyu ile paylaşılmasını ve sosyal taraflar ile en kısa sürede istişare edilerek yasalaşmasını istiyoruz. Bu nedenle yaklaşık 2 hafta öncesinden ilan ediyoruz; 14 Mart’ta yıpranma payı müjdesini değil, yıpranma payı ve diğer özlük haklarındaki iyileştirmelerin ete kemiğe bürünerek TBMM’den geçtiği bir icraat bekliyoruz” dedi.