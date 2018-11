Sağlık Sen'de yeni başkan Nihat Erzi oldu

Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek listeyle girilen seçimlerde Sağlık Sen'in Balıkesir Şubesinin yeni başkanı Nihat Erzi oldu.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Balıkesir Şubesi'nin 5.Olağan Genel Kurulu Öğretmenevinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Memur-Sen'in Türkiye'nin en büyük sivil hareketi olduğunu belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş “Memur-Sen Teşkilatı 1 milyon üyesiyle Türkiye'nin insana yatırım yapan en büyük sendikası. Kurucu genel başkanımız M. Akif İnan'ın da ifade ettiği gibi Memur-Sen, ülkeyi yeniden inşa edecek bir erdemliler hareketidir. İşte bu anlayışla çeyrek asırlık bir süreç içerisinde Memur-Sen Teşkilatı, Sağlık-Sen Teşkilatı ülkemiz ve milletimiz, mazlum milletimiz için çok önemli kararlara imza attı. Çok zor şartlarda elini, gövdesini taşın altına koydu. Hamd olsun ülkemizin o günlerden bugünlere gelmesinde en büyük katkıyı Memur-Sen Teşkilatı sundu. Bunu yaparken de birileri bizi çok eleştirdi. ‘Sendikacılık bu değil' dediler. Ama biz yolumuzdan sapmadan doğru bildiğimizi yaparak hem ülkemize katkı sunduk hem de üye sayımızı zor şartlarda, Balıkesir gibi zor yerlerde bile arttırmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Birilerinin kaldırım taşlarını sökerek devletine karşı gelmenin sendikacılık olduğunu anlattığı dönemde Memur-Sen'in mücadeleci ve diyaloğa açık hali gerçek sendikacılıktır”dedi.

Memur sendikacılığında çığır açan çalışma ortaya koyduk

Memur-Sen'in ‘Sorunlar ancak masada çözülür, masada olmuyorsa meydanlara inilir' diyerek çözüm odaklı sendikacılığın nasıl yapılacağını gösterdiğini ifade eden Genel Başkan Memiş “Biz kendi sendikal alanımız olmayan işlere girdik. Biz çalışanların haklarının aranmasının önceliğinde milletin haklarının aranması noktasında sendikacılık yaptık. Sendikacılığımızın ruhu da onu gerektiriyordu. Bu ülke bizim, bizim bu ülkeden başka gidecek yerimiz yoktu. Bu ülke üzerinde oynanan oyunlara karşı dik durmamız gereken bir hareket gerekiyordu. İşte Memur-Sen teşkilatı da bu sivil harekette duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Biz ülkemize sahip çıktığımız için, çocuklarımıza umut olduğumuz için, darbecilere karşı çıktığımız için kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Memur sendikacılığında da çığır açan bir çalışma ortaya koyduk. Çeyrek asırlık bir sendikacılık geçmişinde aldatmayan ve aldanmayan sendikal anlayışımızla birlikte bu ülkede çalışanların haklarının slogan atarak olmayacağını, meydanlara inerek kaldırım taşı sökerek olmayacağını, bu işin çözüm odaklı olabileceğini bu işin diyalog olabileceğini Allah'a hamd olsun açık bir şekilde ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

"Varlığınız mutluluk, huzur ve güç veriyor"

Başkan adayı Nihat Erzi ise "Sağlık Sen Balıkesir Şubemizin mevcut yönetimin 4 yıllık görev süresi sona ermiştir ve 12 Eylül Çarşamba günü başlayan delege seçimlerimiz ile de yeni seçim sürecine girmiş bulunduk. Biz de bu seçim sürecinde arkadaşlarımızla birlikte; sendikamızın imkanlarından yararlanmadan tamamen kendi imkanlarımızla ve yanımızdaki bütün kardeşlerimde resmi izinlerini alarak tüm ilçelere ziyaretler gerçekleştirdik. Her ilçemize giderek, seçimlerimizin tam bir demokrasi şöleni halinde gerçekleşmesine katkı sağlamaya çalıştık. Küskünlüklerin ve ayrışmaların olmaması adına tüm delege adayı kardeşlerimizi kucakladık. Süreç boyunca, her zaman ve her fırsatta; netice ne olursa olsun, kazananın daima Sağlık Sen'imizin olması gerektiğini vurguladık. Buna, önce Allah sonrada salonda bulunan siz değerli kardeşlerim şahitsiniz. Yine de seçim sürecinde istemeyerek ve bilmeyerek gönüllerini kırdığımız kardeşlerim varsa haklarını helal etsinler. Bu vesile ile seçim sürecimizin sağlıklı işlemesine ve demokrasi şöleni halinde gerçekleşmesine katkı sağlayan; başta şube başkanımız Ömer Seyfettin Çelebi'ye, yönetim kurulumuza, değerli yol ve dava arkadaşlarıma, delege adayı olan kıymetli kardeşlerime ve Sağlık Sen'imizin her bir ferdine en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Varlığınızın; mutluluk, huzur ve güç verdiğini belirtmek isterim. Allah sizlerden razı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle; başta üyelerimiz olmak üzere, sağlık çalışanlarının haklı taleplerinin karşılık bulması ve sendikamızın geleceği adına, bugün oylarınızla vereceğiniz en doğru karar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şahsım ve ekibim adına sizlere en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste ile yapılan seçimlerde Sağlık Sen Balıkesir Şubesinin yeni başkanı Nihat Erzi oldu. Nihat Erzi başkanlığındaki yönetim kurulunda Niyazi Fuat Çöken, Bülent Şahan, Abdullah Kaşıkçı, Muhammet Mehti Önalan, Neriman Karalar Özcan, Ahmet Akar, Nurettin Girgin, Mustafa Akkaya, Güner Kaya, Mustafa Cihat Çelebi, Şükayip Başer, Orhan Koçak, Hakan Koç, Olcay Aydın ve Abdullah Torun yer alıyor.