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07 Ağustos 2018 10:36

Sağlık tesislerinin temeli atıldı

Dursunbey Hıdırlık bölgesine içerisinde Aile Sağlığı, Toplum Sağlığı ve 112’nin yer alacağı 2 Milyon 100 Bin TL’ye mal olan Sağlık Merkezinin temeli atıldı.

Sağlık tesislerinin temeli atıldı

07 Ağustos 2018 10:36


Eski Dursunbey Devlet Hastanesi karşısında bulunan 3 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Sağlık Merkezi 2019 yılının ilk aylarında hizmet vermeye başlayacak. Üç kurumu bir araya getiren bu tesisin temel atma töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti. Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygun, Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda Poyrat Halk Dansları ekibi bir gösteri geçekleştirdi. Bu gösterinin ardından ise İl Sağlık Müdürü Necati Kelemençe, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Balıkesir Valisi Ersin yazıcı birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarda Sağlık birimlerinin bir araya gelmesi memnuniyetle karşılandı. Yapılan duaların ardından son bulan temel atma töreni sonrası çeşitli ikramlarda yapıldı.




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