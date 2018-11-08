Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı Özer, Dursunbey'de konferans verdi

Dursunbey Belediyesi ve Dursunbey Kaymakamlığının ortaklaşa düzenlediği ‘İyi Beslenme, İyi gelecek' konulu konferansa Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı Kemal Özer, konuşmacı olarak katıldı.

Dursunbey Kaymakamlığı tarafından başlatılan, Dursunbey Belediyesi tarafından da desteklenen Çarşamba Sohbetleri kapsamında ilk konferans düzenlediği ‘İyi Beslenme, İyi gelecek' teması ile gerçekleşti.

M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak katılan Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı Kemal Özer, konuşmasında gıdaların ve genleri ile oynanan gıdaların insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. Günlük yaşamda kullanılan pek çok gıda, temizlik maddesi ve makyaj malzemesinin insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Özer, 2100 yılında doğum oranlarının çok fazla düşeceğini kaydetti. Özer, "Bizlere beslenme hakkında şimdiye kadar yanlış bilgiler verdiler. Özellikle Türkiye ve dünya üzerinde 300 yıllık bir proje hayata geçirdiler. Bu proje kısırlaştırmaya yönelik. İçeceklerimiz, yiyeceklerimiz ve giyeceklerimiz kanserojen maddelerden geçilmiyor. Bu maddeler özellikle erkeklerin ve kadınların kısırlaşmasına yönelik. Her geçen gün bu oran artarak devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin 2030 yılına kadar genç nüfusunun büyük oranda düşeceğini iddia eden Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç çocuk tavsiyesini hatırlatarak, "Ben yedi çocuk yapın diyorum ama bu bile geleceğimizi maalesef kurtaramayacak. Size bulunacağım en büyük tavsiyem, dişinizi diş macunu yerine sabun tozuyla, yoğurdu raflardan değil de köylerden, kısacası ne yiyip içecekseniz tamamen doğal olanından seçmeye, organik ürünlerle beslenmeye çalışın" dedi.

Konferansın sonundan Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan tarafından Kemal Özer'e çiçek takdimi ve hediye takdiminde bulundu.