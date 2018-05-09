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09 Mayıs 2018 17:16

Sağlık yaşam için bisikleti turu

Karesi’de yaşayan bireylerin sağlıklı yaşamaları ve epilepsi hastalığına dikkat çekmek için şehir sokaklarında topluca bisiklet turu yaptılar.

Sağlık yaşam için bisikleti turu

09 Mayıs 2018 17:16


Karesi Kent Konseyi, Karesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Balıkesir Bisikletliler Derneği (BABİSD ) ve Türkiye Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği, epilepsi hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında "Epilepsi İçin Bisikleti Seçin" sloganıyla bisiklet turu düzenledi. Etkinlik Karesi Belediyesinin önünden başlayıp Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddeleri bisikletlerle geçilip Atatürk Anıtının önünde el broşürü dağıtılarak son buldu.




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