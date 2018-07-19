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19 Temmuz 2018 12:11

Sağlıkçılar yeni çıkan yasayı olumlu ama eksik buldu

Türk Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Musa Bilal, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yasa tasarısına eklenen sağlık çalışanlarının yıpranma payları ve doktorların emekli maaşlarına artışın olumlu ama eksik olduğunu açıkladı.

Sağlıkçılar yeni çıkan yasayı olumlu ama eksik buldu

19 Temmuz 2018 12:11


Türk Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Musa Bilal yasa tasarısı hakkında basın açıklaması yayınladı. Başkan Bilal, “Kamuoyunda Bedelli askerlik yasa tasarısı olarak bilinen düzenlemede sağlık çalışanlarına yıpranma payı ve doktorların emeklilik maaşlarında artış öngören iki düzenleme yer almıştır. Tasarıda yıpranma payı 60 gün yani 6 yıla 1 yıl olarak düzenlenmiştir. Burada Cumhurbaşkanımızın söz verdiği şekilde 90 gün yani 5 yıla 1 yıl şeklinde bir düzenleme yapılmamıştır. Bunun yanı sıra söz konusu düzenlemenin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanları kapsaması beklenirken, sunulan tasarı sadece sağlık meslek mensupları ile sınırlı tutulmuştur. Ayrıca Yıpranma payının geriye dönük olarak hesaplanmayacağı da görülmektedir. Tasarıda yer alan diğer önemli bir düzenleme ise emeklilikte doktorlarımıza ve diş hekimlerimize yapılacak ilave ödemedir. Bu düzenleme ile uzmanlar 2000 TL diğer doktorlarımız da 1500 TL’lik bir ilave ücreti emekliliklerinde alacaklardır. Umarız ki bu hatalar TBMM sürecinde tasarı yasalaşırken telafi edilir. Bu açıdan ilk olarak Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri milletvekillerimizle görüşmüş olup tasarıdaki eksik kalan yönler ve çalışanların beklentisini kendilerine iletilmiştir. Türk Sağlık-Sen olarak bu konuda TBMM nezdinde gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Yapılacak olan düzenlemelerde adaletin tesisi ve beklentilerin karşılanması adına var gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.




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