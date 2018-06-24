Vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gidince sahiller kuşlara kaldı.

Balıkesir’in Edremit Körfezi’ndeki tatil beldeleri seçim nedeniyle adeta boşaldı. Seçimden bir gün önce oy kullanmak için seçim bölgelerine giden tatilciler şehirleri boşalttı. Şu günlerde doluluk oranları yüzde 80’lere varan oteller hafta sonu ortalama yüzde 10 doluluk oranları ile çalışıyor. Sahiller ise bölgenin yerli insanları ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Birçok sahilde ise insanların olmaması nedeniyle kuşların sahilleri adeta işgal ettiği gözleniyor.