Şahin Ekmen Karesispor’da

Kurulduğu ilk yılda Erkekler Bölgesel Ligi’nden, Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselen, ikinci yılında ise Türkiye Basketbol 2. Ligi’nden Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselerek büyük bir başarıya imza atan Karesispor Basketbol Takımı, ilk transferini yaptı. Karesispor, 1989 doğumlu ve 2.03 boyundaki Şahin Ekmen ile anlaştı.

Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Bursaspor ile Play-Off oynama başarısı gösteren Şahin Ekmen, TBL’de 27.03 dakika, 10 sayı, 3,7 ribaund, 1,7 asist, yüzde 47,1 3 sayı ve yüzde 50 2 sayılık performansı yakaladı. Şahin Ekmen; Bursaspor, Muratbey Uşak Sportif ve Tüyap Büyükçekmece gibi takımlarda forma giydi. Ayrıca Şahin Muzaffer Ekmen, Karesispor forması giyen Enver Enis Ekmen’in de kardeşi.

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Karesispor Başkanı Ahmet Ayan, "Öncelikle transferin takımımıza, camiamıza ve oyuncumuza hayırlı olmasını diliyorum. Şahin kardeşimiz takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bursaspor’da başarılı bir sezon geçirdi. Yeni sezonda da başarısını devam ettireceği konusundaki inancımız tam. Şahin ilk transferimiz, ligin en iyi oyuncularını takımımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Taraftarımızı ve şehrimizi heyecanlandıracak transferlerimiz var" dedi.