Sahneye paraşüt ile inecek

Bin metre yükseklikten, uçaktan atlayıp bu show için özel olarak tasarlanmış paraşütü ile festival alanına inecek.

Yapmış olduğu albümler, sahnede anlattığı hikayeler ve her defasında konserlerinin sadece bir konserden ibaret olmadığını vurgulayan ve bunu seyircisine hissettiren Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği festivale paraşüt ile inme hayalini bu yıl Balıkesir’in Edremit ilçesi Zeytinli Rock Festivali’nde Türk Hava Kurumu ve Milyon Fest desteği ile gerçekleştirecek.

Müzisyen kimliğinin yani sıra, extreme sporlara olan ilgilisi ile de bilinen Hayko Cepkin lisanslı bir paraşütçü.

Bugüne dek denenmemiş olan bir performans ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Hayko Cepkin “Hayatımı hep hedeflediğim doğrultuda planlı, programlı ve disiplinli bir çizgide yürüttüm. Kendimi realist bir hayalpereste benzetirim. Başarıda şans faktörüne inanmadığım için hep daha iyisi için çalıştım. Bu sayede yıllardır sevenlerime ve kendime karşı verdiğim sözleri tutabildim. Şimdi bu sözlerden birini daha gerçekleştirme zamanı. Sevenlerimin heyecandan çarpan kalbi ve duaları beni bu performansta da dimdik ayakta tutacaktır, buna eminim.”

Hayko Cepkin’in sahneye paraşüt ile ineceği performansı 2 Eylül tarihinde gündüz ışığına ihtiyaç duyulduğundan, saat 19:30’da Edremit, Zeytinli Rock Festivali’nde gerçekleşecek.