Saka mesaiye sokakta başlıyor

Sabah mesaiye Akçay Mahallesinde başlayan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Akçay Mahallesi 53 Evler Bölgesi Lale Caddesi ve bağlantılı sokaklarında parke taş kaplaması çalışmalarımızda sona geldik. Kentimiz genelinde el değmedik cadde ve sokak kalmaması için aralıksız çalışıyoruz.”dedi.

Daha sonra Zeytinli Altınkum Mahallesine geçen Başkan Saka “13-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 2. Edremit Kitap Fuarı alanında Başkan Yardımcım Mehmet Ertaş, ilgili daire müdürü ve personel arkadaşlarımla incelemelerde bulunuyor, değerlendirme toplantımızı gerçekleştiriyoruz.”dedi.