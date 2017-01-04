Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 15:55

Saka, muhtarlardan şüpheli davranışları emniyete bildirmelerini istedi

Saka, muhtarlardan şüpheli davranışları emniyete bildirmelerini istedi

04 Ocak 2017 15:55

Edremit Belediyesi tarafından yeni yılı ilk muhtarlar toplantısı yapıldı. Muhtarların sorunlarını dinleyen Başkan Saka, yaşanan terör olaylarına değindi, muhtarların mahallelerinde şüpheli gördüklerini derhal emniyete bildirmelerini istedi.
Edremit Belediyesi tarafından her düzenli olarak yapılan mahalle muhtarları ile bilgilendirme toplantılarında 2017 yılının ilk toplantısı olan Ocak ayı Muhtarlar toplantısı Belediye Başkanı Kamil Saka başkanlığında yapıldı. Başkan Saka, toplantının açılışında son zamanlarda yaşanan terör saldırılarına değindi, “Ülkemizde son zamanlarda artış gösteren terör saldırılarını lanetliyoruz. Bu olayların son bulması bir daha yaşanmaması için emniyet birimlerimizin yanında siz muhtarlarımıza da önemli görevler düşüyor. Mahallelerinizde şüpheli gördüklerinizi hemen emniyet birimlerine bildirin. Ortaköy’de ki eğlence mekânında ki saldırının son olmasını, bir daha çocuklarımızın şehit olmamasını diliyorum. Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi. Başkan Saka, 2017 yılı çalışma programına göre hizmetlerin aksamadan devam edeceğini de vurgulayarak, parke taş döşeme, asfalt kaplama, park ve bahçe düzenlemelerinden tüm belediyecilik faaliyetlerine kadar tüm hizmetlere hızlı bir şekilde devam edeceklerini söyledi.
Mahalle muhtarlarda tek tek söz alarak önce terör olaylarını kınadılar, mahallelerinde ki sorunları ve yapılmasını istedikleri çalışmaları anlattılar.
Toplantıya Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş ve belediyede görevli belediyede görevli daire müdürleri de katıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Yoğun Kar Yağışı
    -3°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -3°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç