Saka, Özbek misafirlerini ağırladı

Zeytin, zeytincilik ve termal turizm hakkında görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Özbekistanlı heyet, Özbekistan’da zeytin yetiştiriciliği yapılması için zeytinin başkenti olarak bilinen Edremit’te incelemeler yapmak, konuyla ilgili tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanmak üzere Başkan Saka’yı ziyaret ettiklerini belirttiler.

Her iki tarafından kendi bölgesini temsil eden çeşitli hediyelerin karşılıklı verildiği ziyaret ile ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Saka "Zeytin denilince akla gelen bölgelerin başında yer almak bizler için gurur verici. Bölgemiz için önemli bir geçim kaynağı olan zeytinin ve zeytin yetiştiriciliğinin gelişmesi için Edremit Belediyesi olarak sürekli yeni projeler üretmeye ve yapılan çalışmalara destek vermeye gayret ediyoruz. Bugün bu konuyla ilgili bizimle fikir alışverişi yapmak için ziyaretimize gelen Özbekistanlı değerli konuklarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyor, ziyaretleri nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. " dedi.