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05 Eylül 2018 17:34

Saka, Özbek misafirlerini ağırladı

Özbekistan’da görev yapan Vali Yardımcıları Ulugbek Yunusov, Abdullaev Shuhrat Ibadullaevich ve Aisher Amırov Surhondaryo, Özbekistan Milli Banka Müdürü Bazarboyev Maxsud, Şehir Planlanlamacısı Utkan Ilıcalı ve Yüksek Mimar İbrahim Çelepöven temsilciliğinde gelen heyet Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’yı ziyaret etti.

Saka, Özbek misafirlerini ağırladı

05 Eylül 2018 17:34


Zeytin, zeytincilik ve termal turizm hakkında görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Özbekistanlı heyet, Özbekistan’da zeytin yetiştiriciliği yapılması için zeytinin başkenti olarak bilinen Edremit’te incelemeler yapmak, konuyla ilgili tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanmak üzere Başkan Saka’yı ziyaret ettiklerini belirttiler.


Her iki tarafından kendi bölgesini temsil eden çeşitli hediyelerin karşılıklı verildiği ziyaret ile ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Saka "Zeytin denilince akla gelen bölgelerin başında yer almak bizler için gurur verici. Bölgemiz için önemli bir geçim kaynağı olan zeytinin ve zeytin yetiştiriciliğinin gelişmesi için Edremit Belediyesi olarak sürekli yeni projeler üretmeye ve yapılan çalışmalara destek vermeye gayret ediyoruz. Bugün bu konuyla ilgili bizimle fikir alışverişi yapmak için ziyaretimize gelen Özbekistanlı değerli konuklarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyor, ziyaretleri nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. " dedi.




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