Şamlı’da yenilenen okulda yeni eğitim dönemi başladı

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Şamlı’da yenilenen Şehit Mustafa Adışen İlkokulunde yeni eğitim ve öğretim yılını Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay ile birlikte açtı. Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında baştan aşağı yenilenerek spor sahalarıyla donatılan Şehit Mustafa Adışen İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet ederek, yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi. Çocukların hayallerini kendilerine hedef olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "Gezdiğiniz sokakları, oyun oynadığınız parkları, yürüdüğünüz yolları kısacası yaşadığınız şehri inşa ederken önceliğimiz sizlersiniz. Çünkü biz en çok sizlerin belediyesiyiz" dedi.

“Vatandaşlar hizmetten memnun”

Başkan Yücel Yılmaz’ın ’belediyenin varlığını kırsal mahallerimiz de hissediliyor mu’ sorusuna veliler ’Elbette hissediyoruz. Okulumuzun bahçesi pırıl pırıl oldu. Çocuklarımız halı saha, voleybol sahası, basketbol sahalarına kavuştu. Yerler deseniz inci gibi taş döşendi. Nasıl belediyemizi hissetmeyelim. Bu yapılan hizmetleri görmemek için ya nankör olmalı ya da kör olmalı ’diye yanıt verdi. Sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Abdulkadir Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay ve Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.