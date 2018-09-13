Şampiyonların izinde projesi Balıkesir'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Şampiyonların İzinde” projesi ile önemli başarılar elde etmiş sporcular, geleceğin yıldız adayları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Proje kapsamında Avrupa 2. olan İbrahim Çolak Balıkesir'e geliyor.

Avustralya Dünya Kupası'nda yaptığı hareketle adını literatüre yazdıran ve Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa 2. olan Artistik Cimnastik Milli Takım Sporcusu İbrahim Çolak, genç sporcularla bir araya gelerek bilgi birikimlerini genç sporcularla paylaşacak.

Şampiyonların İzinde proje kapsamında ayrıca, geleceğin yıldız adaylarına dopingle mücadele konusunda hak ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirmeler de yapılacak. Genç sporculara ve antrenörlerine, dopingden arındırılmış sporun ve centilmenlik ilkelerine bağlı temiz sporun önemi anlatılacak. Ayrıca önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında bağımlılık nedir, bağımlılığın insan hayatına ve sağlığına olumsuz etkileri nelerdir gibi konularda genç sporculara farkındalık eğitimleri de verilecek.

Ersin Düzen'in moderatörlüğünde düzenlenecek program, 16 Eylül Pazar, Saat 14.00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.