Sandıktan istikrar çıktı, iç turizm canlandı

Seçimin yapıldığı hafta sonunda boşalan plajlar tekrar hareketli günlerine geri döndü.

24 Haziran seçimleri nedeniyle boşalan turizm beldeleri, seçimlerin ilk turda sonuçlanmasının ardından tekrar hareketli günlerine geri döndü. Turizmciler seçim gecesinin hemen ardında otel rezervasyonlarındaki artışa dikkat çektiler. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz “Seçimlerin ilk turda bitmiş olması ve toplumun da istikrardan yana oy kullanması neticesinde seçim akşamı itibariyle, sonuçlar alınır alınmaz bölgemize inanılmaz bir talep başladı. Bölgeye yoğun bir şekilde akın ediyor insanlar. Plajlar tekrar dolmaya başladı. Dolayısıyla bu konuda çok mutluyuz.”dedi.

Sandıkta istikrarın ilk turda çıkmasını turizmcilerin gözünden değerlendiren Yavuz “Turizimciler olarak beklediğimiz sonuçtu. Bu sezonun çok iyi geçeceğini ümit ediyorum.

İki turlu seçim olduğu için zaten 15 günlük rezervasyonlarda sıkıntılı bir dönemimiz söz konusuydu. Çok yoğun bir rezervasyon da yoktu açıkçası. Ama seçim sonuçları belli olduktan itibaren telefon ve mail üzerinden rezervasyon talepleri arttı. Seçimlerin ne olursa olsun ilk turda bitmesini arzu ediyorduk. Bu yıl son yirmi yılın en iyi sezonunu yaşayacağımızı ümit ediyorum” dedi.