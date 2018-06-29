Şanlıurfalı gazilerden Ayvalıklı gazilere anlamlı ziyaret

Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz’un gerçekleştirdiği ziyaret, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu’nun yanı sıra şube üyeleri Haluk Sabancıoğlu ve Necmi Demirli’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Ziyarette; Şanlıurfa’da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Mehmet Yavuz, Ayvalık’ta derneğin çalışmalarıyla ilgili de Mehmet Kıranoğlu’dan brifing aldı.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette, Şanlıurfa ve Ayvalıklı gaziler savaş yıllarındaki anılarını tazelemeyi ihmal etmedi.

Ziyaretin ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şubesi Başkanı Mehmet Kıranoğlu, Şanlıurfa ile Ayvalıklı gaziler arasında gönül köprüsü kurmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gelecekte her iki derneğin ortaklaşa projeler üretebileceklerinin mesajını verdi.