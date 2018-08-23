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23 Ağustos 2018 18:58

Şarampole uçan motosikletli hayatını kaybetti

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şarampole uçan motosikletli hayatını kaybetti

23 Ağustos 2018 18:58


Edinilen bilgiye göre, Gönen-Biga karayolunda meydana gelen kazada, Faruk Çanakçı’nın kullandığı 10 CDF 32 plakalı motosiklet Gönen istikametinden Biga istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı ve sürüklenerek yolun solundaki şarampole uçtu. Aynı istikametine gitmekte olan Özgür Akduman hakimiyetindeki 10 TB 408 plakalı kamyon da motosiklete çarpmamak için fren yaptı, ancak hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki şarampole uçtu.


Kaza sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Gökhan Göl ve kamyon sürücüsü Özgür Akduman yaralanarak Gönen Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Faruk Çanakçı ise sevk edildiği Bandırma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili Gönen Cumhuriyet Savcılığı tahkikat başlattı.




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