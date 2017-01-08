Sarıkamış şehitleri anıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Sarıkamış Harekatı’nın 102. yılı anma törenleri kapsamında Balıkesir’de ’Şühedaya vefa yürüyüşü’ gerçekleştirildi.

Sarıkamış şehitleri, Balıkesir’de düzenlenen etkinliklerle anıldı. Zağnos Paşa Camii önünde toplanan kalabalık, Sarıkamış şehitleri için yürüdü. Katılımcılara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından mavi kaşkol ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından atkı dağıtıldı. Mehter takımının öncülük ettiği yürüyüşe okçuluk takımı da eşlik etti. Yürüyüşte gençler 300 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını taşıdılar. Kurtdereli Spor Salonu önünde tamamlanan yürüyüş sonunda mehter takımının marşları dinlendi.

Kurtdereli Spor Salonu önünde topluluğa hitap eden Gençlik Spor İl Müdürü Vekili Halil İbrahim Koyuncu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparken, Gizem Şirin isimli öğrenci ise Sarıkamış şiirini okudu. Törenin sonunda Balıkesir Müftüsü İbrahim Öçüt, şehitlerin ruhuna dua okudu. Program sonrasında katılımcılara lokma hayrı dağıtıldı.

Etkinlikliklere Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkan Vekilleri Ahmet Özen ve Zeki Çabuk, İl Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.