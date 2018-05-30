Sarıkız Meydanı bayrama yetişecek

Özellikle Sarıkız Meydanı’nın süratle bitirilmesini ve Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile gelecek vatandaşların bu meydandan faydalanabilmesi konusunda hassas davrandıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

Koordinatör Daire Başkanı Fatih Aka’nın da hazır bulunduğu incelemelerde çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Başkan Kafaoğlu, “Ramazan Bayramı dolayısıyla körfez bölgemize yoğun talep olacağını biliyoruz. Sahil bandımızı güzelleştirmek ve daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güre, Akçay, Altınoluk, Zeytinli plajlarımızın temizlik işlemleri Çevre Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi ve tatil sezonuna hazır hale getirildi. Anlık olarak çalışmaları da devam ediyor. İstiyoruz ki, Akçay Sarıkız Meydanını bayrama kadar yetiştirelim ve halkımızın hizmetine sunalım. Görüyoruz ki, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bilindiği üzere, Akçay Sarıkız Meydanı ve Kordon yenileme çalışmaları toplamda 9.300 metrekare alanı kapsıyor. Yaklaşık bin metrekarelik yeşil alan çalışmasını da içinde barındıran proje kapsamında oturma grupları, çocuk oyun alanları, kordon yürüyüş yolları yer alıyor.