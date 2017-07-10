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10 Temmuz 2017 16:52

Sarımsaklı Bulvarı yenileniyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı mevkiinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarımsaklı Bulvarı yenileniyor

10 Temmuz 2017 16:52


Bu kapsamda; Bütünşehir Yasası kapsamında kapatılan Küçükköy Belediyesi tarafından parke taşı olarak yaptırılan 2 kilometrelik Sarımsaklı Bulvarı’nın asfaltlanma çalışmalarını yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 4 şeritli yolun ilk etabını tamamladı.


Ağır tonajlı araçların geçtiği Sarımsaklı Bulvarı’nda yer altı sularının da katkısıyla tahrip olan ve yer yer çöken yolun asfaltlanması vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.


Yapılan çalışmalarla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Sarımsaklı’nın bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur’un talimatıyla, Sarımsaklı’nın güzelleştirilip, modernleştirilmesi ve daha yaşanılabilir bir hale gelmesi için çalışmalarımıza girişlerden başladık. Bu kapsamda önce Çamlık-Sarımsaklı arasındaki yolu kazıyıp üzerine yepyeni ve kullanışlı bir asfalt dökerek yeniledik. Şimdi ise Çanakkale-İzmir karayolundan Sarımsaklı’ya giren ana arteri yapıyoruz. Tabi bu çalışmanın aynısını ilçemizin en büyük mahallelerinden biri olan Altınova’da da sürdürüyoruz. Altınova’nın da giriş çıkışlarını yeniliyoruz.” dedi.


Altınova ve Sarımsaklı’nın giriş ve çıkışlarının yenilenmesinin ardından Ayvalık Merkezi giriş-çıkışlarını da yapmaya başlayacaklarını kaydeden Başkan Kayaalp, “Öncelikle ilçemize bağlı mahallelerin giriş ve çıkışları sıcak asfaltla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.


Turizm sezonu arifesinde her yıl bu mevsimde yaşanılan susuzluk sorununun Ayvalık genelinde neredeyse sonlandırdıklarını hatırlatan Hakan Kayaalp, ”Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde Ayvalık geneli bu mevsimde susuzluktan kırılırdı. Şimdi ise susuzluk sorunu yok denilecek kadar az. Bunun yanı sıra eskiden Ayvalık’taki lağım suları denize akardı. Şu anda Armutçuk’ta kaçak sızıntılar dışında; kanalizasyon sistemiyle alakalı bölümde denize sızan lağım suyu yok “dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ayvalık genelindeki yetki alanındaki her yerin bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Kayaalp, süren çalışmaların Altınova ve Sarımsaklı da en kısa zamanda tamamlanacağını da sözlerine ekledi.




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