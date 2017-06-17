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17 Haziran 2017 10:44

Sarımsaklı Plajları bayrama hazır

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin 14 kilometre uzunluğu ile Aden kumsalından sonra dünyanın 2.

Sarımsaklı Plajları bayrama hazır

17 Haziran 2017 10:44

en büyük plajı konumundaki ünlü Sarımsaklı Plajı, bayram ve akabinde başlayacak olan turizm sezonu için konuklarını ağırlama hazırlanıyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, denizi, kumu ve güneşi ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Sarımsaklı Plajı’nın kumları elenerek temizlenirken, bir yandan da süren çevre ve mizanpajlar dikkat çekiyor.


Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, plaja yeni soyunma kabinleri, duş ve tuvaletler konuşlandırılırken, kumsalın temizliği için de kalabalık bir personelin 24 saat süresince görev yaptığı öğrenildi.


Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajı’nın hak ettiği noktaya getirilmesi için çabalarının sürdüğünü vurguladı.


Başkan Uğur, turizm sezonu süresince plajı kullanacak vatandaşların kumsalı kirletmemesi için duyarlı olmasını isteyerek, “Ne yazık ki Sarımsaklı’da konuklarımız, sigaralarının izmaritlerinden tutun da, yedikleri ve içtikleri tüm çöplerini kumsala gömüyorlar. Oysa biz plajımızda neredeyse adım başı çöp konteynırları konuşlandırdık. ‘Nasıl bulmak istiyorsan, öyle bırak’ bilincinin halkımız tarafından benimsenmesi en büyük arzumuzdur" dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Büyükşehir Belediyesi olarak Sarımsaklı Plajları için aylardır titiz çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Sarımsaklı Plajlarımız geçtiğimiz yıl bazı eksiklikler sebebiyle mavi bayrak alamamıştı. Biz bu yıl mavi bayrak için gereken tüm koşulları yerine getirerek, plajımıza mavi bayrağı bir yıl aradan sonra yeniden kazandırdık. Amacımız sadece Sarımsaklı’da değil, Balıkesir’imizin denize sahili bulunan her noktasında bu mavi bayrakları donatmaktır" diye konuştu.




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