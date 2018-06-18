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18 Haziran 2018 13:29

Sarımsaklı Plajlarında vatandaşların can güvenliği itfaiyeye emanet

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’ndeki dünyaca ünlü turizm merkezi Sarımsaklı Plajı’nda; Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan timi tam donanımlı cankurtaran botu ve jet ski ile daha hızlı hizmet vermeye başladı.

Sarımsaklı Plajlarında vatandaşların can güvenliği itfaiyeye emanet

18 Haziran 2018 13:29


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın satın alıp Ayvalık İtfaiye Amirliği’ne teslim ettiği 90 beygir gücündeki cankurtaran botu ve 2018 model jet ski ile her gün 08.00 ile 19.00 saatleri arasında plajda denize giren vatandaşlara hizmet verileceği öğrenildi.


17 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı Plajı’nın en yoğun ve kalabalık olduğu Polis Moral Eğitim Merkezi ile Vilayetler Hizmet Birliği arasında hizmet verecek olan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 kişilik ekiple hizmet vermeye başlayan cankurtaran timinde; Nurettin Çelikçi, Fahrettin Uzun, Umut Akbulut ve Fatih Çelikçi adlı personelin görev aldığı bildirildi.


Sarımsaklı’da herhangi bir boğulma vakası gördüklerinde vatandaşların 112 numaralı Acil Yardım Hattı’nın aranması isteyen Ayvalık itfaiye Amiri Murat Turgut, "Sarımsaklı Plajı’nda vatandaşlarımızın daha bir güvenle denize girebilmelerini sağlayabilmek için geçtiğimiz 3 yıl başlattığımız cankurtaran hizmetimiz, modern cankurtaran botu ve jet ski ile çok daha yüksek bir seviyeye ulaştı. İnşallah bu yıl binlerce insanımızın serinlemek için akın ettiği Sarımsaklı’da boğularak yaşamını yitiren olmayacak" diye konuştu.




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