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29 Haziran 2018 18:31

Sarımsaklı yepyeni bir Aile Sağlık Merkezi’ne kavuşuyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi sınırları içinde bulunan ve dünyaca ünlü plajlarıyla tanınan Sarımsaklı mevkiinde Sağlık Bakanlığı tarafından yepyeni bir Aile Sağlığı Merkezi inşa ediliyor.

Sarımsaklı yepyeni bir Aile Sağlık Merkezi’ne kavuşuyor

29 Haziran 2018 18:31


Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve henüz temel atma hazırlıklarının başladığı binanın yüklenici firma tarafından 200 gün içinde tamamlanıp, bakanlığa teslim edileceği öğrenildi.


4 hekimin görev yapacağı tek katlı binanın aynı zamanda 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak da kullanılacağını kaydeden Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Onur Koçak, Sarımsaklı’da 2 ayrı noktada bulunan Aile Sağlık Merkezlerinde görev yapan doktorları tek çatı altında toplamayı planladıklarını söyledi.


Yeni Sarımsaklı Aile Sağlığı Merkezi’nin önümüzdeki Ocak ayında tamamlanarak hizmete sokmayı hedeflediklerini belirten Müdür Koçak, “Ama inşallah inşaatı daha erken bitirip, Kasım ayı sonlarında yeni binamızı hizmete girebileceğine inanıyoruz” dedi.


Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Onur Koçak, binanın Sarımsaklı’ya kazandırılmasında emeği geçenlere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.




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