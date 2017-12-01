Sarımsaklı’da çarşıda yangın

Edinilen bilgiye göre, Sarımsaklı’da hediyelik eşya satışı dükkanları, büfe ve çay bahçesinin bulunduğu çarşıda gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 5 araZöz ve çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında çarşıda bulunan birçok iş yeri küle dönerken, ortaya ciddi bir maddi kaybın çıktığı bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.