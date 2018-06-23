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23 Haziran 2018 15:15

Sarımsaklı’da çöp konteynırlarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden ilaçlama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı mevkiinde Ayvalık Belediyesi’ne ait çöp konteynırlarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler tarafından uçkun haşerelere karşı ilaçlanıyor.

Sarımsaklı’da çöp konteynırlarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden ilaçlama

23 Haziran 2018 15:15


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları kapsamında bölgedeki kaynak tarama ve ergin sivrisineklerin konakladığı kanalizasyon hatlarının yanı sıra çöp konteynırlarının ilaçlanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor


Bu kapsamda yapılan sıcak sisleme çalışmaları ile ergin sivrisineklerin yaz sezonuna kadar konakladığı yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon hatlarında yok edilmesi hedeflendiği öğrenilirken, haşere mücadele işi kapsamında sadece Sarımsaklı da değil, ilçe genelindeki kanalizasyon hatlarında sisleme uygulamasının da sürdüğü gelen bilgiler arasında




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