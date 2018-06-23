Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları kapsamında bölgedeki kaynak tarama ve ergin sivrisineklerin konakladığı kanalizasyon hatlarının yanı sıra çöp konteynırlarının ilaçlanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor

Bu kapsamda yapılan sıcak sisleme çalışmaları ile ergin sivrisineklerin yaz sezonuna kadar konakladığı yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon hatlarında yok edilmesi hedeflendiği öğrenilirken, haşere mücadele işi kapsamında sadece Sarımsaklı da değil, ilçe genelindeki kanalizasyon hatlarında sisleme uygulamasının da sürdüğü gelen bilgiler arasında