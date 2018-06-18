Eski Karayolları Kampı önündeki yürüyüş parkurunda bulunan, plajdaki kumların yola saçılmasını önleyen küçük duvarların üzerinde oturmak zorunda kalan vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanına girdiğini savundukları bu bölgede yaklaşan turizm sezonu öncesinde bu bankların bir an önce montajlanması halinde, kendilerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler için de faydalı olacağını belirtiyorlar.

Sarımsaklı meydanındaki kanalizasyon terfi merkezindeki kokular için çare bulunmasını istediler

Öte yandan bazı bölge sakinleri de, Sarımsaklı meydanının kumsal kısmında bulunan kanalizasyon terfi merkezinden yayılan kötü kokulara da bir çözüm bulunması gerektiğine işaret ederek, “Turizmde dünyanın cazibe merkezi konumundaki Sarımsaklı Plajları’nı ziyaret eden yerli ve yabancı konuklarımızı bu ağır kanalizasyon kokuları arasında ağırlamak ciddi anlamda Sarımsaklı markasına zarar veriyor. Lütfen yetkililer mutlaka bir an önce bu sorunu da çözüme kavuştursunlar” diye konuştular.

Sarımsaklı sakinleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarımsaklı kumsalına yaptırılan modern tuvaletler ve duş kabinleri için de yetkililere teşekkür etmeyi ihmal etmediler.