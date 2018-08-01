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01 Ağustos 2018 18:11

Satışa çıkarılan beyaz et tesisinde yangın

Türkiye’nin beyaz et sektöründeki en büyük markalarından biriyken 2015 yılında mahkemenin iflas kararı verdiği Şeker Piliç’in tesislerinde yangın çıktı.

Satışa çıkarılan beyaz et tesisinde yangın

01 Ağustos 2018 18:11


Sektörün en güçlü markalarından biri iken 2015 yılında mahkeme tarafından iflas kararı verilen ve bugüne kadar üç kez satışa çıkarılan fabrikada akşam saatlerinde fabrika sahası içindeki bir konteynerde yangın çıktı. Konteyner üzerinde istifli halde bulunan atık malzemeler ve inşa edilmiş çatıda başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Müdahale sonrasında kullanılmayan fabrikada maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.


Hatırlanacağı üzere iflası sonrasında Bandırma’daki dev fabrika, 30 milyon TL bedelle satılığa çıkarılmıştı. Daha önce yapılan 2 satışta fabrika için alıcı çıkmadı. Bandırma 1’inci İflas Müdürlüğü, bu kez tesisi kesimhane ve idare binasının bulunduğu alan ile kalan 53 bin 18 metrekarelik arsa vasfındaki taşınmazı ayrı ayrı satışa çıkarmıştı. 34 bin 731 metrekare alana sahip kesimhane ve idare binası için 18 milyon 72 bin 165 lira; 53 bin 18 metrekarelik arsa için 14 milyon 338 bin 666 lira bedel biçilmişti.


27 Temmuz 2018 tarihinde Bandırma 1’inci İcra Dairesi mezat salonunda gerçekleştirilen satışta, fabrikaya yine alıcı çıkmamıştı. Fabrikaya ait taşınmazların, 3 Eylül tarihinde tekrar satışa çıkarılacağı belirtildi.




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