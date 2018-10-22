Satranç Turnuvası'nda 84 öğrenci yarıştı

Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen ve iki gün devam eden turnuvada 84 öğrenci yarıştı.

Burhaniye Satranç Spor Kulübü Başkanı Nigar İdiz'in öncülüğünde düzenlenen turnuvada büyük heyecan yaşandı. Salonu dolduran 84 öğrenci, iki gün boyunca yarışırken, dereceye girenlere madalyaları törenle verildi. İlk üçe girenlerin kupalarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında verileceği açıklandı. Turnuvada heyecanlı anlar yaşandığını anlatan Balıkesir Satranç İl Düzenleme Kurulu Üyesi Nizamettin Güngör, “Bu gün Burhaniye Kaymakamlığı ve belediyenin işbirliği ile organize edilen Cumhuriyet Kupasını tamamladık. 84 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen 4 kategorideki turnuvada çok heyecanlı anlar yaşandı, İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birçok çocuğumuz ilk defa turnuvada yarışmanın heyecanını yaşadılar. Güzel bir organizasyon oldu. Turnuvaya emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Öğrenci velisi Serpil Aksoy da, “Ben Alper'in annesiyim. 3,5 yaşından beri satranç oynuyor. İlk turnuvamızı 6,5 yaşında yaptık. Sınav kağıdını çabuk verme gayreti vardı. Fakat şimdi daha temkinli, daha soruları tekrar ederek, soruları gözden geçirerek sınav kağıdını veriyor. Önce vermenin birinci olmak olmadığını öğrenmiş oldu. Bu da satranç sayesinde oldu” dedi. Öğrencilerden İsmail Günaydın ise, “Satranç oynuyorum. Böylelikle derslerimde daha başarılı oldum. Satranç derslerimi çok etkiledi. Bunu devam ettirmekte kararlıyım” dedi. Kerem Güven de, “ atrancı çok seviyorum. Hayatım nerdeyse satranç. Satranç oynayanlar gelişiyor. Sınavlarıma çok yardımcı oluyor. İlk defa ikinci oldum. Mutluyum” dedi. Poyraz Ayhan ise, “Satranç çok güzel bir şey. Satranç bütün sıkıntıları gideriyor. Satrancı 3-4 yıldır oynuyorum. Bu turnuvada 8.oldum. Madalya alacağım. Çok mutluyum. Herkese öneriyorum” dedi.